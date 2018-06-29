İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, Nisan'da Mart ayına göre yüzde 2.03, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.91 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2.66, işçilik endeksi yüzde 0.67 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22.01, işçilik endeksi yüzde 15.54 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1.69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.25 artış kaydedildi. Nisan'da Mart ayına göre, malzeme endeksinde yüzde 2.23, işçilik endeksinde yüzde 0.57 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 21.18, işçilik endeksi yüzde 15.37 yükseldi.