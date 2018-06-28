Havalı hİzmet

İstanbul Yeni Havalimanı apronunda uçaklara milyonluk lüks araçlar hizmet verecek. Havalimanında dünyanın en çok satan hibrit spor otomobillerinden biri olan BMW İ8 tipi modellerin de aralarında olduğu araçlar uçaklara eşlik edecek. Uçakların inişinden park yerine yanaşmasına kadar hizmet veren lüks BMW İ8'in Türkiye satış fiyatı 1 milyon 177 bin liradan başlıyor. Havalimanı apronlarında görev yapan sarı renkteki özel donanımlı follow me (takım ve denetim) araçları pist-apronterminal sahalarında uçaklara ve araçlara yönlendirme amaçlı hizmet veriyor. Lüks follow me araçları dünyada sadece birkaç havalimanında bulunuyor.
LÜKS SÜRÜŞ
29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda BMW İ8 dışında BMW İ3 ile Dacia Duster tipi araçlar da follow me araçları olarak kullanılacak. Havalimanında apronda araç kullanımında elektrikli araç kullanımına öncelik verilmesiyle ilgili çalışmalar da devam ediyor.
LÜKS SÜRÜŞ
29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda BMW İ8 dışında BMW İ3 ile Dacia Duster tipi araçlar da follow me araçları olarak kullanılacak. Havalimanında apronda araç kullanımında elektrikli araç kullanımına öncelik verilmesiyle ilgili çalışmalar da devam ediyor.
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