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Dünyanın her yerini ’ye çevireceğiz

Dünyanın her yerini Türkiye’ye çevireceğiz
Türkiye İhracatçılar Meclisi () başkan adayı Oğuz Satıcı, göreve gelirse yapacağı projelerini anlattı. TİM'in ilk başkanı olduğuna vurgu yapan Satıcı, "Bugün yeni olan benim. Son 10 yıldır bu yapının ide değildim. Bu sürede kendimi geliştirdim. 10 yılda dinlendim, bilgilendim, birikim yaptım. Yeni kanallar edindim. Şimdi bunları Türk ihracatçısına aktarmak istiyorum" diye konuştu. "Biz dünyanın her yerini 'ye çevireceğiz. Başka kurtuluşumuz yok" diyen Satıcı, ihracatın sürekli Türkiye'nin gündeminde olması gerektiğini söyledi. Satıcı, "Türkiye'nin gündeminde olmuyorsan dünyanın da gündeminde olamazsın. Kendi mahallende sevgi saygı görmüyorsan, dünya mahallende de sana saygı göstermezler" dedi. Doğal pazarımız Avrupa'yı sürekli geliştirmemiz gerektiğini anlatan Satıcı, şunları kaydetti: "Çin sadece tedarikçi ülke olmayacak. Bir pazar da olacak. Çinli firmalar iç talebe yönelirse, bize dünyada daha fazla yer açılacak. , Uzak Asya, sadece değil, Amerika kıtasının tamamı ve Afrika... Buraları karış karış dolaşacağız." Satıcı Turquality Programı'nı dönemin bakanıyla hazırladıklarını belirterek, "Gelecek dönemde daha da büyümeli" dedi.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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