Bin 356 konuta 10 bin başvuru

TOKİ'nin dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunduğu İstanbul Silivri projesine rekor talep geldiğini söyleyen TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, başvuruların 29 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtti. Silivri'de satışa sunulan bin 356 konuta, yaklaşık 10 bin başvurunun geldiğini kaydeden Turan, dar gelirliye sunulan 934 konuta 8 bin 300, orta gelir grubuna sunulan 422 konuta ise bin 460 başvurunun geldiğini anlattı. Turan, dar gelirliye yönelik konutların 198 bin lira ve 961 lira taksitle, orta gelirliye sunulan konutların ise 285 bin lira ve bin 958 lira taksitle satışa sunulduğunu kaydetti.