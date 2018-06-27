Türk’ün canı patlıcan

RUSYA krizi, Avrupa'nın tepkisi derken zor günler yaşayan turizm sektörü Hükümet'in de aldığı tedbirlerle özellikle bu yıl adeta bayram havasına büründü. 40 milyon turist hedefine hızla yaklaşan sektör yılın neredeyse tamamında yüksek dolulukla gelirlerini de artırdı. Verilen tüm desteklere rağmen otel sahiplerinin ve turizmcilerin Türk-Yabancı ayrımı ise değişmedi. Erken rezervasyon yaptırsa bile Türk vatandaşlarına farklı fiyat uygulaması artarak devam ediyor. Yabancıların sezon öncesinde rezervasyon yaptırmalarını gerekçe gösteren oteller fiyatları üçte bir oranında düşürüyor. Türk vatandaşlarına ise, yerli acenteler vasıtasıyla ya da kendi imkanlarıyla rezervasyon yaptırdıklarında 3 katı fiyat çekiliyor. 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda tamamlanmasıyla yerli turistte talebin bir anda artması fiyatları daha da katladı. Şu anda rezervasyon yaptırmak isteyen bir Türk vatandaşı sezon öncesine göre neredeyse iki katı yüksek fiyatla karşılaşıyor. Sezon öncesi ortalama 300- 400 lira olan oda fiyatları bin liranın üzerinde satılıyor. Oysa yabancılar yurt dışı acenteler vasıtasıyla geldikleri için bu fiyatların üçte birini ödeyerek tatillerini yapıyor. Kurun yüksek olması da ayrı bir avantaj olduğu için dünya ortalamalarının çok daha altında fatura ödüyorlar.
NEDEN EURO?
Türkiye'deki otellerin ikinci fiyat oyunu ise kur ile gerçekleşiyor. Ege ve Akdeniz'deki neredeyse tüm oteller fiyatlarını euro ile belirliyor. Yurt dışına euro ya da dolar ile fiyat verilmesinin yanında yerli turiste de dövizle fatura çıkartılması tepkilere yol açıyor. Vatandaş yabancıya göre hem yüksek fiyat ödüyor hem de kur farkından kayıp yaşıyor.
'GELMEYİN' DENİYOR
Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Yerli turiste adeta 'gelmeyin' diyorlar. Oysa Türkiye'nin bu güzel sahillerinde Türk vatandaşlarının tatil yapma hakkı yok mu? Ne yapalım biz de Yunanistan'a mı gidelim? Turizm Bakanlığı'nın bu yerli-yabancı ayrımına bir çözüm üretmesini bekliyoruz" diyorlar.
BİLETLER UÇTU
SEÇİMLERİN ilk turda tamamlanması, 8 Temmuz sonrasına ertelenen tatil planlarını öne çekti. Seçimin ikinci tura kalmasını bekleyen seçmenin tatil planlarını 8 Temmuz sonrasına kaydırması 6-8 Temmuz hafta sonunda uçak bileti fiyatlarını aşağı çekmişti. Önceki gün bu tarihler için yurt içi uçak biletleri 100-150 lira bandında seyrederken, dün fiyatlar 200-250 lira bandına fırladı. Pazartesi bilet alanlar kârlı çıktı.
REZERVASYONLAR TAVAN YAPTI
24 HAZİRAN Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından vatandaşlar tatil için çağrı merkezlerine akın etti. Merkezi Antalya'da bulunan Welcome Tur'un Genel Müdürü Alpaslan Ünsal, "Dün itibarı ile 3 bin 800 çağrı aldık" dedi. Ünsal, seçim öncesi yaşanan durgunluğun sona erdiğini belirterek, "Seçim sürecine girdiğimizde çağrılar bir anda durmaya başlamıştı. Seçim sürecinin noktalanması ile görüştüğümüz binlerce müşterimizden tatillerini satın almak için çok ciddi bir çağrı almaya başladık. Dün 3 bin 800 çağrı aldık. Bu ivmenin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Tüm bölgeler için rezervasyon artışı bekliyoruz" dedi.
NEDEN EURO?
Türkiye'deki otellerin ikinci fiyat oyunu ise kur ile gerçekleşiyor. Ege ve Akdeniz'deki neredeyse tüm oteller fiyatlarını euro ile belirliyor. Yurt dışına euro ya da dolar ile fiyat verilmesinin yanında yerli turiste de dövizle fatura çıkartılması tepkilere yol açıyor. Vatandaş yabancıya göre hem yüksek fiyat ödüyor hem de kur farkından kayıp yaşıyor.
'GELMEYİN' DENİYOR
Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Yerli turiste adeta 'gelmeyin' diyorlar. Oysa Türkiye'nin bu güzel sahillerinde Türk vatandaşlarının tatil yapma hakkı yok mu? Ne yapalım biz de Yunanistan'a mı gidelim? Turizm Bakanlığı'nın bu yerli-yabancı ayrımına bir çözüm üretmesini bekliyoruz" diyorlar.
BİLETLER UÇTU
SEÇİMLERİN ilk turda tamamlanması, 8 Temmuz sonrasına ertelenen tatil planlarını öne çekti. Seçimin ikinci tura kalmasını bekleyen seçmenin tatil planlarını 8 Temmuz sonrasına kaydırması 6-8 Temmuz hafta sonunda uçak bileti fiyatlarını aşağı çekmişti. Önceki gün bu tarihler için yurt içi uçak biletleri 100-150 lira bandında seyrederken, dün fiyatlar 200-250 lira bandına fırladı. Pazartesi bilet alanlar kârlı çıktı.
REZERVASYONLAR TAVAN YAPTI
24 HAZİRAN Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından vatandaşlar tatil için çağrı merkezlerine akın etti. Merkezi Antalya'da bulunan Welcome Tur'un Genel Müdürü Alpaslan Ünsal, "Dün itibarı ile 3 bin 800 çağrı aldık" dedi. Ünsal, seçim öncesi yaşanan durgunluğun sona erdiğini belirterek, "Seçim sürecine girdiğimizde çağrılar bir anda durmaya başlamıştı. Seçim sürecinin noktalanması ile görüştüğümüz binlerce müşterimizden tatillerini satın almak için çok ciddi bir çağrı almaya başladık. Dün 3 bin 800 çağrı aldık. Bu ivmenin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Tüm bölgeler için rezervasyon artışı bekliyoruz" dedi.
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