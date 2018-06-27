Türk vatandaşlarının oy kullandıktan sonra yurt içi ve yurt dışına uçuş yapması havalimanlarında yoğunluğa yol açtı. Özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali'nde oy kullandıktan sonra uçan seçmenlerden geçilmedi. Buna yaz sezonu nedeniyle havayolu şirketlerinin artan uçuşlarında eklenmesiyle yolcu sayısı daha da arttı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan pazartesi günü 152 bin kişi seyahat etti. Dış hat seferlerinde 51 bin kişi, iç hatlarda ise 49 bin kişi giriş yaptı. İç hatlarda ise 26 bin geliş ve 26 bin de gidiş yaşandı. Seçimlerin olduğu gün pazar ise yolcu rakamı 148 binde kaldı. Türk Hava Yolları da dün sefer sayısında bin 500 bandını aşarak bu yılki rekoru kırdı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bin 500 bandını, yüzde 82.7 zamanında kalkış oranı ile icra ettik" dedi.
THY’den 25 Haziran rekoru
Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı , THY
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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