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Piyasada bayram havası

sonuçlarının pozitif etkileri piyasada hissedilmeye başlandı. Dolar düştü, Borsa çıktı. Yatırımcı yönünü TL’ye çevirdi, kredi derecelendirme kuruluşları not artırımı sinyali verdi

Piyasada bayram havası
Erken tarihinin açıklanmasının ardından büyük bir saldırı ile karşı karşıya gelen Türk Lirası, sandıktan çıkan sonuçlarla birlikte tekrar ilgi odağı haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda başkan seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın da Meclis'te çoğunluğu sağlamasıyla seçim belirsizliğinin sona ermesi, uluslararası yatırımcıların TL cinsi varlıklara yöneltti. Dün dolar ve euro düşerken, yükseldi.

DOLAR GERİLEDİ
TL dün dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Dolar, yüzde 1'e yakın değer kaybederek 4.64 liranın altına geriledi. Dolar dün günü ise 4.6430 liradan tamamladı. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 19.2'ye gerilerken, Borsa İstanbul ise 94 bin 408 puan seviyesine çıktı.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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