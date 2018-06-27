Piyasada bayram havası

Erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından büyük bir saldırı ile karşı karşıya gelen Türk Lirası, sandıktan çıkan sonuçlarla birlikte tekrar ilgi odağı haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda başkan seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın da Meclis'te çoğunluğu sağlamasıyla seçim belirsizliğinin sona ermesi, uluslararası yatırımcıların TL cinsi varlıklara yöneltti. Dün dolar ve euro düşerken, Borsa İstanbul yükseldi.
DOLAR GERİLEDİ
TL dün dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Dolar, yüzde 1'e yakın değer kaybederek 4.64 liranın altına geriledi. Dolar dün günü ise 4.6430 liradan tamamladı. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 19.2'ye gerilerken, Borsa İstanbul ise 94 bin 408 puan seviyesine çıktı.
DOLAR GERİLEDİ
TL dün dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Dolar, yüzde 1'e yakın değer kaybederek 4.64 liranın altına geriledi. Dolar dün günü ise 4.6430 liradan tamamladı. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 19.2'ye gerilerken, Borsa İstanbul ise 94 bin 408 puan seviyesine çıktı.
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