TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı'na aday olan İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek olan TİM Genel Kurulu'nda başkanlık için yarışacak. "TİM'in hedefleri ve ihracat, ülkemiz adına büyük bir önem taşıyor" diyen Öztiryaki, Mehmet Büyükekşi'nin TİM'e önemli katkılar yaptığını belirterek, seçilecek yeni yönetimin bu hedefleri daha yukarı taşıması gerektiğini söyledi. Yıl sonunda 170 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı beklediklerini vurgulayan Öztiryaki, "2023 hedefleri için gayret etmemiz gerekiyor. Şu anda 71 bin ihracatçımız var. Herkes ihracatçı olmalı. Üretiminin en az yüzde 50'sini ihraç edebilmeli. Böylece dış şoklara karşı savunması güçlü olur" dedi.
‘Herkes ihracatçı olmalı’
Etiketler: mehmet büyükekşi , TİM , Türkiye
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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