‘Herkes ihracatçı olmalı’

'naaday olan İstanbul Demir veDemirdışı Metaller İhracatçılarıBirliği (İDDMİB) Başkanı, 30Haziran 2018 Cumartesi günügerçekleşecek olan TİM GenelKurulu'nda başkanlık içinyarışacak. "TİM'in hedeflerive ihracat, ülkemiz adınabüyük bir önem taşıyor"diyen Öztiryaki,'nin TİM'e önemlikatkılar yaptığını belirterek,seçilecek yeni yönetiminbu hedefleri daha yukarıtaşıması gerektiğini söyledi.Yıl sonunda 170 milyardolarlık ihracata ulaşmayıbeklediklerini vurgulayan, "2023 hedefleriiçin gayret etmemizgerekiyor. Şu anda71 bin ihracatçımızvar. Herkes ihracatçıolmalı. Üretimininen azihraç edebilmeli.Böylece dış şoklarakarşı savunmasıgüçlü olur" dedi.