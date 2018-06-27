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Gümrüksüz alışverişe limit

Gümrüksüz alışverişe limit
Yurt dışından e-ticaret yoluyla alışveriş yapanlara kötü haber Gümrük Bakanlığı'ndan geldi. 'ndan edinilen bilgiye göre gümrüksüz yurt dışı alışveriş muafiyet oranı 30 eurodan 22 euroya düşürülmesi için hazırlanan karar Bakanlar Kurulu'na sunuldu. Tasarıya göre e-ticaret yoluyla yurt dışından alınan siparişlerde 22 euroyu aşan ve bin 500 eurodan düşük olan ürünler için yüzde 18 ile yüzde 20 tutarında vergi alınacak.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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