Yurt dışından e-ticaret yoluyla alışveriş yapanlara kötü haber Gümrük Bakanlığı'ndan geldi. Gümrük Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre gümrüksüz yurt dışı alışveriş muafiyet oranı 30 eurodan 22 euroya düşürülmesi için hazırlanan karar Bakanlar Kurulu'na sunuldu. Tasarıya göre e-ticaret yoluyla yurt dışından alınan siparişlerde 22 euroyu aşan ve bin 500 eurodan düşük olan ürünler için yüzde 18 ile yüzde 20 tutarında vergi alınacak.
Gümrüksüz alışverişe limit
Etiketler: GÜMRÜK BAKANLIĞI
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.