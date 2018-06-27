Bakan Berat Albayrak, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi Finansman Anlaşması İmza Töreni'nde konuştu.
Albayrak, "Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün yol haritasını belirleyeceğiz. Türkiye 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşıyor. Türkiye olarak yeni bir dönem başlıyor. Daha kurumsal, bürokratik oligarşiden uzaklaşmış bir süreç olacak." dedi.
Albayrak şöyle konuştu;
"Bugün önemli bir proje için burdayız. Tuz Gölü Doğalaz Deposu Finansmanı için bir aradayız. Türkiye için önemli bir finans kaynağı olacak. Bölgede doğalgaz ticaret merkezi hedefimiz doğrultusunda çok önemli adımlar attık. Güvenin olduğu yerde yatırım ve ekonominin büyümesi vardır. Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün haritasını belirleyeceğiz. Türkiye 2023 hedeflerine hızla ulaşıyor. Enerjide bütün hedeflerimizi hayata geçireceğimiz kapsamlı çalışmalarımız hazır. Türkiye olarak yeni bir dönem başlıyor. Daha kurumsal, bürokratik oligarşiden uzaklaşmış bir süreç olacak."
İMZALAR ATILDI
Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin genişletilmesi için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplamda 1,2 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalandı..
Albayrak, "Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün yol haritasını belirleyeceğiz. Türkiye 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşıyor. Türkiye olarak yeni bir dönem başlıyor. Daha kurumsal, bürokratik oligarşiden uzaklaşmış bir süreç olacak." dedi.
Albayrak şöyle konuştu;
"Bugün önemli bir proje için burdayız. Tuz Gölü Doğalaz Deposu Finansmanı için bir aradayız. Türkiye için önemli bir finans kaynağı olacak. Bölgede doğalgaz ticaret merkezi hedefimiz doğrultusunda çok önemli adımlar attık. Güvenin olduğu yerde yatırım ve ekonominin büyümesi vardır. Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün haritasını belirleyeceğiz. Türkiye 2023 hedeflerine hızla ulaşıyor. Enerjide bütün hedeflerimizi hayata geçireceğimiz kapsamlı çalışmalarımız hazır. Türkiye olarak yeni bir dönem başlıyor. Daha kurumsal, bürokratik oligarşiden uzaklaşmış bir süreç olacak."
İMZALAR ATILDI
Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin genişletilmesi için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplamda 1,2 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalandı..
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