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Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak: Dönüşümün yol haritasını belirleyeceğiz

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ankara'da Tuz Gölü Doğalgaz Deposu Finansmanı'nda konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün yol haritasını belirleyeceğiz. 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşıyor.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 15:30
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