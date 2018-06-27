Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Ankara'da Tuz Gölü Doğalgaz Deposu Finansmanı'nda konuştu.



Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün yol haritasını belirleyeceğiz. Türkiye 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşıyor.