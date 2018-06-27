Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Ankara'da Tuz Gölü Doğalgaz Deposu Finansmanı'nda konuştu.
Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün yol haritasını belirleyeceğiz. Türkiye 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşıyor.
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Ankara'da Tuz Gölü Doğalgaz Deposu Finansmanı'nda konuştu.
Etiketler: Berat Albayrak , Türkiye , enerji
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