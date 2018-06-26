Emekliye enflasyon farkı

Emeklilerin zam ayı yaklaşıyor. 12.3 milyon emeklinin Temmuz zammının oranı 1 hafta sonra belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri maaşlarda yaşanacak artışı ortaya koyacak. İlk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 3.5'lik artışa ilaveten alacağı enlasyon farkını gösterecek. İlk 6 aylık TÜFE verisinde yüzde 4'ü aşan kısım, memur emeklilerinin enflasyon farkı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri verilerin açıklanmasıyla zam oranını öğrenecek, ay içerisinde maaş alma günlerinde zamlı maaşına kavuşacak. Memur emeklileri ise Temmuz ayının başında maaşını zamsız olarak alacak. Zam farkı sonradan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte hesaplara yatırılacak.
TAHMİN % 7.27
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşmişti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.39 zam, memur emeklilerine de yüzde 2.39 fark oluştu. Haziran enflasyonuna göre bu oranlar artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde ise tahmin ise ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.27 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.27 olacak. Memur emeklilerinin Temmuz zammı da yüzde 3.27 enflasyon farkıyla yüzde 6.77'ye ulaşacak. Kesin oran için emekliler 3 Temmuz'u heyecanla bekliyor.
EK ÖDEME DE ARTACAK
Emekliler, her ay maaşıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5, üstündeki maaşlarda yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Temmuz'da maaşlar artacağından, ek ödeme de yükselecek.
TAHMİN % 7.27
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşmişti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.39 zam, memur emeklilerine de yüzde 2.39 fark oluştu. Haziran enflasyonuna göre bu oranlar artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde ise tahmin ise ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.27 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.27 olacak. Memur emeklilerinin Temmuz zammı da yüzde 3.27 enflasyon farkıyla yüzde 6.77'ye ulaşacak. Kesin oran için emekliler 3 Temmuz'u heyecanla bekliyor.
EK ÖDEME DE ARTACAK
Emekliler, her ay maaşıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5, üstündeki maaşlarda yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Temmuz'da maaşlar artacağından, ek ödeme de yükselecek.
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