;
Yol Durumu
  1. Sosyal medyaya 100 hacker
  2. Tatilde moda Türkiye

’nin yolcuları aslan ve zürafa

THY’nin yolcuları aslan ve zürafa
TURKISH Cargo, 16 aylık 3 zürafayı, Johannesburg'tan, aktarmalı olarak Tahran'a taşıdı. Zürafalara uçuş süresince bakıcıları, veterinerleri ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği - Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği sertifikalı personeli eşlik etti. Canlı hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek gökyüzünde doğal yaşama yakın koşullar oluşturan Turkish Cargo, son bir ay içerisinde; Johannesburg'tan 7'si yavru 10 tane aslanı Pakistan'a, 10 tane zebrayı Bangladeş'e, 4 tane fili Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 3 tane maymunu Ukrayna'ya İstanbul aktarmalı olarak başarılı bir şekilde taşıdı.


Cargo uçağındaki zürefalar ve aslan yavruları özel tasarlanmış bölmelerde taşındı. Görevliler her an hayvanları kontrol etti.

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar