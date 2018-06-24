THY’nin yolcuları aslan ve zürafa

TURKISH Cargo, 16 aylık 3 zürafayı, Johannesburg'tan, İstanbul aktarmalı olarak Tahran'a taşıdı. Zürafalara uçuş süresince bakıcıları, veterinerleri ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği - Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti. Canlı hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek gökyüzünde doğal yaşama yakın koşullar oluşturan Turkish Cargo, son bir ay içerisinde; Johannesburg'tan 7'si yavru 10 tane aslanı Pakistan'a, 10 tane zebrayı Bangladeş'e, 4 tane fili Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 3 tane maymunu Ukrayna'ya İstanbul aktarmalı olarak başarılı bir şekilde taşıdı.
THY Cargo uçağındaki zürefalar ve aslan yavruları özel tasarlanmış bölmelerde taşındı. Görevliler her an hayvanları kontrol etti.
THY Cargo uçağındaki zürefalar ve aslan yavruları özel tasarlanmış bölmelerde taşındı. Görevliler her an hayvanları kontrol etti.
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