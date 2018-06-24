Tatilde moda Türkiye

BU yıl turizm sektöründe rekor sevinci yaşanıyor. Özellikle yabancı turistlerin tekrar ülkemizi tercih etmeleri doluluk oranlarını yükseltirken Rus turistin yoğun talep gösterdiği, Avrupalı turistin de geri döndüğü Türkiye'de ilk 5 ayda tüm zamanların rekoru kırılarak 11.5 milyon turist ağırlandı.
CENNET GİBİ ÜLKE
Türkiye'yi tercih eden turistler de açıklamalar yaparak herkesi ülkemize davet ediyor. İngiltere'den gelen Liam Connor, "Ege'de atmosfer çok güzel, insanlar çok güzel. Keyifli bir ortam mevcut. Türkler arkadaş canlısı. Muhakkak Türkiye'ye gelip güzellikleri görsünler. Otellerdeki hizmetler çok harika." dedi. Bulgar Teodora Grozdanova ise Türkiye'nin havası, insanı ve yemeklerinin çok güzel olduğunu vurguladı. Daha önce Kuşadası ve Bodrum'a gittiğini aktaran Grozdanova, "Türkiye'yi çok seviyorum. Gerçekten harika yerler. Burası adeta cennetten bir köşe. Hiç düşünmeden Türkiye'ye tatile gelebilirsiniz." ifadelerini kullandı. ABD'li Trudie White de "Türkiye'ye ilk kez geldim ve çok sevdim. Daha önce Kıbrıs'a gitmiştim, Türkiye'yi de çok merak etmiştim. İyi ki gelmişim ve buradayım. Türkiye harika bir ülke. Muhteşem bir doğa, harika insanlar. Kesinlikle buraya tekrar geleceğim." diye konuştu.
HEDEF 40 MİLYON TURIST
Turizmde bu yıl Türkiye 40 milyon, Antalya ise 14 milyon turist bekliyor. Turizm sektörü temsilcileri haziran ayının tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaştığına dikkat çekerek, seçim ve Dünya Futbol Şampiyonası'nın turizmin hızını kesemediğini söyledi. Türkiye, Almanya merkezli tur operatörü TUI'nin en çok satış yaptığı destinasyonlar içinde üçüncü sırada yer aldı. Haziran ortası itibariyle 4 milyon rakamını aşmayı başaran Antalya'da Rusya ve Almanya pazarlarındaki ciddi artışlar yaşandı.
TEODORA GROZDANOVA
TRUDIE WHITE
CENNET GİBİ ÜLKE
Türkiye'yi tercih eden turistler de açıklamalar yaparak herkesi ülkemize davet ediyor. İngiltere'den gelen Liam Connor, "Ege'de atmosfer çok güzel, insanlar çok güzel. Keyifli bir ortam mevcut. Türkler arkadaş canlısı. Muhakkak Türkiye'ye gelip güzellikleri görsünler. Otellerdeki hizmetler çok harika." dedi. Bulgar Teodora Grozdanova ise Türkiye'nin havası, insanı ve yemeklerinin çok güzel olduğunu vurguladı. Daha önce Kuşadası ve Bodrum'a gittiğini aktaran Grozdanova, "Türkiye'yi çok seviyorum. Gerçekten harika yerler. Burası adeta cennetten bir köşe. Hiç düşünmeden Türkiye'ye tatile gelebilirsiniz." ifadelerini kullandı. ABD'li Trudie White de "Türkiye'ye ilk kez geldim ve çok sevdim. Daha önce Kıbrıs'a gitmiştim, Türkiye'yi de çok merak etmiştim. İyi ki gelmişim ve buradayım. Türkiye harika bir ülke. Muhteşem bir doğa, harika insanlar. Kesinlikle buraya tekrar geleceğim." diye konuştu.
HEDEF 40 MİLYON TURIST
Turizmde bu yıl Türkiye 40 milyon, Antalya ise 14 milyon turist bekliyor. Turizm sektörü temsilcileri haziran ayının tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaştığına dikkat çekerek, seçim ve Dünya Futbol Şampiyonası'nın turizmin hızını kesemediğini söyledi. Türkiye, Almanya merkezli tur operatörü TUI'nin en çok satış yaptığı destinasyonlar içinde üçüncü sırada yer aldı. Haziran ortası itibariyle 4 milyon rakamını aşmayı başaran Antalya'da Rusya ve Almanya pazarlarındaki ciddi artışlar yaşandı.
TEODORA GROZDANOVA
TRUDIE WHITE
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.