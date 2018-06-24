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Tatilde moda

Tatillerini Ege ve sahillerinde geçiren yabancı ler, ’nin doğası, denizi ve insanlarıyla harika bir ülke olduğunu belirterek “Hiç düşünmeden Türkiye’ye tatile gelin” çağrısında bulundu

Tatilde moda Türkiye
BU yıl sektöründe rekor sevinci yaşanıyor. Özellikle yabancı lerin tekrar ülkemizi tercih etmeleri doluluk oranlarını yükseltirken Rus turistin yoğun talep gösterdiği, Avrupalı turistin de geri döndüğü 'de ilk 5 ayda tüm zamanların rekoru kırılarak 11.5 milyon turist ağırlandı.

CENNET GİBİ ÜLKE
Türkiye'yi tercih eden turistler de açıklamalar yaparak herkesi ülkemize davet ediyor. 'den gelen Liam Connor, "Ege'de atmosfer çok güzel, insanlar çok güzel. Keyifli bir ortam mevcut. Türkler arkadaş canlısı. Muhakkak Türkiye'ye gelip güzellikleri görsünler. Otellerdeki hizmetler çok harika." dedi. Bulgar Teodora Grozdanova ise Türkiye'nin havası, insanı ve yemeklerinin çok güzel olduğunu vurguladı. Daha önce Kuşadası ve 'a gittiğini aktaran Grozdanova, "Türkiye'yi çok seviyorum. Gerçekten harika yerler. Burası adeta cennetten bir köşe. Hiç düşünmeden Türkiye'ye tatile gelebilirsiniz." ifadelerini kullandı. ABD'li Trudie White de "Türkiye'ye ilk kez geldim ve çok sevdim. Daha önce 'a gitmiştim, Türkiye'yi de çok merak etmiştim. İyi ki gelmişim ve buradayım. Türkiye harika bir ülke. Muhteşem bir doğa, harika insanlar. Kesinlikle buraya tekrar geleceğim." diye konuştu.

HEDEF 40 MİLYON TURIST
Turizmde bu yıl Türkiye 40 milyon, Antalya ise 14 milyon turist bekliyor. Turizm sektörü temsilcileri haziran ayının tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaştığına dikkat çekerek, seçim ve Dünya Futbol Şampiyonası'nın turizmin hızını kesemediğini söyledi. Türkiye, merkezli tur operatörü TUI'nin en çok satış yaptığı destinasyonlar içinde üçüncü sırada yer aldı. Haziran ortası itibariyle 4 milyon rakamını aşmayı başaran 'da Rusya ve Almanya pazarlarındaki ciddi artışlar yaşandı.


​TEODORA GROZDANOVA


​TRUDIE WHITE
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