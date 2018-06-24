'Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı' kapsamında üniversiteli gençlere yazın çalışma imkanına kavuşacak. Gençler bulundukları şehirlerin sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği, ağaç dikimi gibi işler yaparak hem toplum yararına çalışmış olacak hem cep harçlığı biriktirecek hem de sigortası başlayacak. Gençlere 1 aylık hizmetleri sonunda net asgari ücret tutarında (bu yıl bin 603 lira 12 kuruş) ödeme yapılacak. 3 aylı çalışan genç, toplam 4 bin 809 lira 36 kuruş biriktirmiş olacak.
Gençlere 3 asgari ücret
Etiketler: asgari ücret
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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