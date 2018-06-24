Ramazan Bayramı hazırlığı, yaz tatili alışverişi ve Babalar Günü hediyeleri dolayısıyla bu yıl 14 Haziran Perşembe gününe denk gelen arife gününde kartlı alışveriş rekoru bekleyen perakende sektörü, beklentisinin de üzerinde gerçekleşen 2,5 milyar TL'lik kartlı alışveriş rekoru gördü. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, geçen yıl 1,8 milyar TL kartlı ödeme yapılan arife gününde bu yıl yüzde 39'luk artışla 2,5 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Ramazan Bayramı'nda toplam 4 günde yapılan ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Babalar Günü ile aynı döneme denk düştüğü için Ramazan Bayramı öncesi yaptıkları tahminlerde 14 Haziran'a denk gelen arife günü alışverişte kartlı ödeme rekoru kırıldığını ciddi ciro artışları olduğunu söyledi.
Alışverişte bayram rekoru
Etiketler: Bankalararası Kart Merkezi , Babalar Günü , Ramazan bayramı
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.