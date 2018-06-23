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Üreticilere 3 yeni

Üreticilere 3 yeni destek
Küçük işletmelerin, çiftçilerin ve imalat sektörünün elini rahatlatan 3 önemli adım atıldı. Bakanlar Kurulu, 3 önemli düzenlemeyi yaşama geçirdi. Buna göre; ticari alacak sına ilişkin devlet li sistem getirildi. Küçük işletmeler için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla devlet destekli sistem oluşturulacak. İmalat sektörüne ilişkin bölgesel desteklerde de düzenlemeye gidildi. Plastik mobilya imalatı teşvikten çıktı, müzik aletleri, oyuncak kapsama alındı. Köylerde birlikte üretim yapanların yararlandığı tarımsal amaçlı desteklere de ilave yüzde 30 oranında destek verilecek. Karar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Hazal ATEŞ
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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