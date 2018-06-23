;
Yol Durumu
  1. Turizmde rekor
  2. 180 ülkeden misafir geliyor

E-a devlet katkısı

E-ihracata devlet katkısı
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, e-İhracat seferberliğine ilişkin, "2 yıl önce başlattığımız sitelerine üyeliği yüzde 100'e yakın bir destek kapsamına aldık. Hedefimiz çımızı elektronik ticaret sitelerine üye yapıp, bedellerini karşılamaktı. 16 bin şirkete ulaştık. Hedefimiz ise 100 bin" dedi. Elektronik ticaret gibi çok büyük bir dalganın geldiğini vurgulayan Zeybekci, "Dünya ihracatının belki 5-6 yıl içerisinde yüzde 40-50'si elektronik ihracat şeklinde yapılma durumunda" diye konuştu.
Etiketler: , ,
  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar