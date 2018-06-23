Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, e-İhracat seferberliğine ilişkin, "2 yıl önce başlattığımız elektronik ticaret sitelerine üyeliği yüzde 100'e yakın bir destek kapsamına aldık. Hedefimiz ihracatçımızı elektronik ticaret sitelerine üye yapıp, bedellerini karşılamaktı. 16 bin şirkete ulaştık. Hedefimiz ise 100 bin" dedi. Elektronik ticaret gibi çok büyük bir dalganın geldiğini vurgulayan Zeybekci, "Dünya ihracatının belki 5-6 yıl içerisinde yüzde 40-50'si elektronik ihracat şeklinde yapılma durumunda" diye konuştu.
E-ihracata devlet katkısı
Etiketler: Nihat Zeybekci , elektronik ticaret , ihracat
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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