Enerji Bakanlığı'nın ihale başvurularını 23 Ekim'e kadar alacağı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları offshore rüzgar enerjisi santralinin değişen teknoloji maliyetlerine bağlı olarak 2 ila 3 milyar dolar arasında yatırım hacmi oluşturması bekleniyor. Maksimum bin 200 megavat kapasiteyle Türkiye'nin ilk ve dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi santrali için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bağlantı bölgeleri içinde kalan offshore alanlar önceliklendirilirken, yatırımcı en fazla iki alan seçebilecek.
3 milyar dolarlık yatırım rüzgarı
Etiketler: Edirne , Kırklareli , Tekirdağ , enerjisi , Türkiye
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEML�� NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.