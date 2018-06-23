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3 milyar dolarlık yatırım rüzgarı

3 milyar dolarlık yatırım rüzgarı
Enerji Bakanlığı'nın ihale başvurularını 23 Ekim'e kadar alacağı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları offshore rüzgar enerjisi santralinin değişen teknoloji maliyetlerine bağlı olarak 2 ila 3 milyar dolar arasında yatırım hacmi oluşturması bekleniyor. Maksimum bin 200 megavat kapasiteyle 'nin ilk ve dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali için , ve bağlantı bölgeleri içinde kalan offshore alanlar önceliklendirilirken, yatırımcı en fazla iki alan seçebilecek.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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