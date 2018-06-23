240 milyarlık sosyal yardım

Türkiye, 2002'den bugüne sanayiden tarıma, teknolojiden yerli üretime ekonominin birçok dalında önemli hamleler yaparken, sosyal politikalarda da 'sessiz devrim' gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye'nin 16 yıllık sosyal yardım karnesini açıkladı. Buna göre, sosyal yardımlara 2002 yılında 1.3 milyar liralık kaynak ayrılırken, 2017 yılında 36 milyar liralık, son 16 yılda ise toplamda 240 milyar liralık sosyal yardım gerçekleştirildi.
BETİL BAŞ
BETİL BAŞ
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