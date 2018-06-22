SIEMENS Gamesa Renewable Energy, Türk jeneratör üreticisi EMS ile 'Yerli Malı Belgesi'ne sahip ilk rüzgar enerjisi jeneratörünü üretti. Jeneratör, Yamaçtepe Rüzgar Enerjisi Projesi'nde kullanılmak üzere yüzde 55 yerlilikle imal edildi. Şirketin Türkiye CEO'su Hakan Yıldırım, "Sürdürülebilir, temiz enerji kaynaklarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.
Yüzde 55 yerli jeneratör
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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