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Yüzde 55 yerli

Yüzde 55 yerli jeneratör
SIEMENS Gamesa Renewable Energy, Türk üreticisi EMS ile 'Yerli Malı Belgesi'ne sahip ilk rüzgar si jeneratörünü üretti. Jeneratör, Yamaçtepe Rüzgar Enerjisi Projesi'nde kullanılmak üzere yüzde 55 yerlilikle imal edildi. Şirketin CEO'su Hakan Yıldırım, "Sürdürülebilir, temiz enerji kaynaklarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.
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