Sözleşmelinin izinleri arttı

ÇALIŞMA hayatına yönelik bir dizi düzenleme yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personele verilecek doğum izinleri memurlarla aynı düzeye getirilirken, mevcut durumda ilk 6 aylık sürede 1.5 saat olarak uygulanan süt izni 3 saate çıkarıldı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, uygulamanın ayrıntılarını anlattı:
TÜM SÜRELERE BAKILACAK: Sözleşmeli personele ödenecek ücretin tespitinde sadece kurumunda aynı pozisyonda geçen hizmet sürelerinin esas alınması yerine bütün kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanlarında geçen hizmet sürelerinin dikkate alınması sağlandı. Sözleşmeli personele eşinin doğumu sebebiyle verilen 2 günlük izin süresi 10 güne, evlenme ve yakınlarının ölümü halinde verilen 3 günlük izin süresi 7 güne çıkarılırken, izin verilecek hallerin kapsamı genişletildi.
EVLAT EDİNEN YARARLANACAK: Sözleşmeli personele ilave 10 güne kadar mazeret izni verilebilecek. Evlat edinme halinde 8 hafta, bakmakla yükümlü olunan yakına refakat gerekirse 3 aya kadar izin verilebilecek.
GECE NÖBETİ YOK: Hamile, engelli personele onayı olmadan nöbet yazılamayacak.
Hazal ATEŞ
TÜM SÜRELERE BAKILACAK: Sözleşmeli personele ödenecek ücretin tespitinde sadece kurumunda aynı pozisyonda geçen hizmet sürelerinin esas alınması yerine bütün kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanlarında geçen hizmet sürelerinin dikkate alınması sağlandı. Sözleşmeli personele eşinin doğumu sebebiyle verilen 2 günlük izin süresi 10 güne, evlenme ve yakınlarının ölümü halinde verilen 3 günlük izin süresi 7 güne çıkarılırken, izin verilecek hallerin kapsamı genişletildi.
EVLAT EDİNEN YARARLANACAK: Sözleşmeli personele ilave 10 güne kadar mazeret izni verilebilecek. Evlat edinme halinde 8 hafta, bakmakla yükümlü olunan yakına refakat gerekirse 3 aya kadar izin verilebilecek.
GECE NÖBETİ YOK: Hamile, engelli personele onayı olmadan nöbet yazılamayacak.
Hazal ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.