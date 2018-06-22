Sözleşmeliler okul müdürü olabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut okul müdürlerine yeniden atama için sözlü sınavı kaldırdı. Sözleşmeli öğretmenlere de yöneticilik şansını açtı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; mevcut müdürler için sözlü sınav kalkarken, son 4 yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınmamak şartı getirildi. Yeni düzenlemeden sözleşmeli öğretmenlerin uzun zamandır beklediği müjde de çıktı. Buna göre, kadrolu öğretmenlerin olmadığı yerlerde sözleşmeli öğretmenler de okul yöneticiliği için başvuru yapabilecek.
Safure CANTÜRK
Safure CANTÜRK
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