Emekliye yeni maaş

Yaklaşık 12.3 milyon emekli için Temmuz zam ayı olacak. Tüm emeklilerin maaşı artacak. İlk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin yüzde 3.5 artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 çıktı. Ekonomistlerin tahminlerine göre, Haziran enflasyonu ise yüzde 0.82 seviyesinde gerçekleşebilir. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.27'yi bulacak. Memur emeklilerine ise yüzde 3.27 enflasyon farkı oluşacak. Böylece memur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.77'ye ulaşacak. Kesin rakam ise önümüzdeki ayın başında ortaya çıkacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 6.77'lik artış bu maaşı 2 bin 111 lira 95 kuruşa yükseltecek. Bağ- Kur esnaf emeklilerinde ise taban maaş bin 405 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş zam oranı yüzde 7.27 olursa, bin 507 lira 14 kuruşa çıkacak. Yüzde 7.27'lik artış Bağ-Kur tarım emeklililerinde de halen 988,91 lira olan en düşük maaşı bin 60 lira 80 kuruşa ulaştıracak.
326 TL'YE VARAN
Zam oranı yüzde 7.27 olursa en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 lira 63 kuruştan bin 683 lira 74 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 935,60 liradan bin 3 lira 61 kuruşa yükselecek. Halen en yüksek SSK ve Bağ- Kur emeklisi aylığı ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam oranı yüzde 7.27 olarak gerçekleşirse bu maaş 325,78 lira artışla 4 bin 807 lira 4 kuruşa yükselecek.
TAKVİM, 5 aylık enflasyona ve tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaşlarını hesapladı.
326 TL'YE VARAN
Zam oranı yüzde 7.27 olursa en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 lira 63 kuruştan bin 683 lira 74 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 935,60 liradan bin 3 lira 61 kuruşa yükselecek. Halen en yüksek SSK ve Bağ- Kur emeklisi aylığı ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam oranı yüzde 7.27 olarak gerçekleşirse bu maaş 325,78 lira artışla 4 bin 807 lira 4 kuruşa yükselecek.
TAKVİM, 5 aylık enflasyona ve tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaşlarını hesapladı.
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