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Dev rüzgar için tarih

Dev rüzgar için tarih 23 Ekim
ENerji Bakanı Berat Albayrak'ın ihalesinin Ekim 2018'de yapılacağını açıkladığı 'nin ilk deniz üstü rüzgar santrali olacak projenin ihale şartnamesi de 'de yayınlandı. İhale kapsamında bin 200 MW gücündeki deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin kurulacağı yenilenebilir enerji kaynak alanlarının tahsis edilmesi ve bu alanlar için belirlenen bağlantı kapasitelerinin kullandırılması sağlanacak. Başvurular, 'de alınacak.
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