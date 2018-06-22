ENerji Bakanı Berat Albayrak'ın ihalesinin Ekim 2018'de yapılacağını açıkladığı Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar santrali olacak projenin ihale şartnamesi de Resmi Gazete'de yayınlandı. İhale kapsamında bin 200 MW gücündeki deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin kurulacağı yenilenebilir enerji kaynak alanlarının tahsis edilmesi ve bu alanlar için belirlenen bağlantı kapasitelerinin kullandırılması sağlanacak. Başvurular, 23 Ekim'de alınacak.
Dev rüzgar için tarih 23 Ekim
Etiketler: Resmi Gazete , 23 Ekim , Türkiye , rüzgar enerji santrali
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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