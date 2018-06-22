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Çatıdan elektrik kazandıracak

Çatıdan elektrik kazandıracak
Enerji Bakanlığı'nın başlattığı yenilenebilir enerji atağı çatılarda güneş açtıracak. Evlerin çatı ve cephelerinde güneş enerjisinden üretilerek satılacak ihtiyaç fazlası elektriğe 10 yıl boyunca destek verilecek. 31 Aralık 2020'ye kadar devreye alınacak güneş enerjisi sistemleri desteklenecek. Bina çatı ve cephelerine kurulacak güneş santrallerinde üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğe ödenecek fiyatta da düzenlemeye gidildi.


Barış ŞİMŞEK
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