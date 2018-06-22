Türkiye'nin arama motoru Yaani uygulaması 5 milyon kez indirildi. Geçen yıl Ekim ayında kullanıma sunulan Yaani, ilk 9 günde 1 milyon indirilme sayısını aşarak bir rekora imza atarken, 1 yıllık hedefine 8 ay gibi bir sürede ulaşarak 5 milyon indirilme rakamına ulaştı. Kullanıcıların ne aradıklarını ve gündemi yakından takip eden Yaani, dünyanın en büyük futbol organizasyonu 21'inci FIFA Dünya Kupası heyecanına da ortak oluyor. Futbolseverler, şampiyona boyunca anlık maç durumlarını Yaani'den anında öğrenebiliyor. Yaani'nin ana ekranında yer alan özel gösterge ile müsabakalardan öne çıkan haberler ve kupaya yönelik hazırlanan özel logo tasarımları da Dünya Kupası boyunca kullanıcıları karşılıyor.
5 milyon Yaani
Etiketler: Dünya Kupası , FIFA , Yaani
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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