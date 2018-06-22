1.2 milyona iş

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bu yıl 1 milyon 250 bin kişilik istihdam hedefi belirlediklerini belirterek, "Biz bu hedefi genel müdürlük olarak tüm illerimize paylaştırdık. Ama rastgele bir paylaştırma değil. Bunun içinde kadın, genç, uzun süreli işsiz, üniversite mezunu, engelli gibi her bir gruba dair hedeflerimizi net bir şekilde illerimize bölüştürdük. Bu hedeflere ulaşmak için işgücü piyasasının beklediği nitelikli elemanı yetiştirmek adına da programlarımızı çeşitlendirdik" dedi.
NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İHTİYACI VAR
İşgücü piyasasında bir tarafta iş arayan diğer tarafta da işçi arayan bir kesimin olduğuna dikkati çeken Uzunkaya, şunları kaydetti: "Bizim işverenle yaptığımız görüşmelerde bu sorunun doğruluğu ortada. İşgücü piyasasında bir tarafta iş arayanlar, diğer tarafta da işçi arayan bir kesim var. Üzerinde durulması gereken iş, öncelikle işimizi, mesleğimizi, çalıştığımız işe dair nitelikleri kazanmak, işyeri için aranan ve kaybedilmemesi gereken bir eleman olmak. Bizim niteliklerimiz işyerine katacağımız değerler arttıkça ücretlerimiz de artacaktır."
60 BIN AR-GE PERSONELİ
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, önümüzdeki 10 yılda dijital dönüşümün ekonomik ve sosyal etkisinin yaklaşık 100 trilyon dolar olacağını, Türkiye'nin hedefinin 1 trilyon dolar pay almak olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Dijital dönüşüm yol haritası 6 bileşenden oluşuyor. Öncelikli teknolojilere odaklanan uygulamalı 50 araştırma merkezi kuracağız. öncelikli teknolojilerde ihtisaslaşmış 60 bin Ar-Ge personeli yetiştireceğiz."
MALİYE'DEN BİN ALIM
GELİR İdaresi Başkanlığı (GİB) çeşitli illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere bin gelir uzman yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; GİB'e alınacak bin gelir uzman yardımcısı için başvurular 3 Temmuz'da başlayacak, 26 Temmuz'da sona erecek. Adaylar başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecek. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.
NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İHTİYACI VAR
İşgücü piyasasında bir tarafta iş arayan diğer tarafta da işçi arayan bir kesimin olduğuna dikkati çeken Uzunkaya, şunları kaydetti: "Bizim işverenle yaptığımız görüşmelerde bu sorunun doğruluğu ortada. İşgücü piyasasında bir tarafta iş arayanlar, diğer tarafta da işçi arayan bir kesim var. Üzerinde durulması gereken iş, öncelikle işimizi, mesleğimizi, çalıştığımız işe dair nitelikleri kazanmak, işyeri için aranan ve kaybedilmemesi gereken bir eleman olmak. Bizim niteliklerimiz işyerine katacağımız değerler arttıkça ücretlerimiz de artacaktır."
60 BIN AR-GE PERSONELİ
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, önümüzdeki 10 yılda dijital dönüşümün ekonomik ve sosyal etkisinin yaklaşık 100 trilyon dolar olacağını, Türkiye'nin hedefinin 1 trilyon dolar pay almak olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Dijital dönüşüm yol haritası 6 bileşenden oluşuyor. Öncelikli teknolojilere odaklanan uygulamalı 50 araştırma merkezi kuracağız. öncelikli teknolojilerde ihtisaslaşmış 60 bin Ar-Ge personeli yetiştireceğiz."
MALİYE'DEN BİN ALIM
GELİR İdaresi Başkanlığı (GİB) çeşitli illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere bin gelir uzman yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; GİB'e alınacak bin gelir uzman yardımcısı için başvurular 3 Temmuz'da başlayacak, 26 Temmuz'da sona erecek. Adaylar başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecek. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.
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