Savaş kızıştı

Dünya piyasaları yeni bşr haberle sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile olan ticaret savaşını bir sonraki aşamaya taşıdı. Trump, Çin'in önceki tarifelerine misilleme yaptığı gerekçesiyle 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi. Donald Trump, "Öyle görünüyor ki Çin'in, Amerika'nın fikri mülkiyet haklarına ve teknolojisine yönelik adaletsiz uygulamalarını değiştirmeye hiç niyeti yok. Bu uygulamaları değiştirmek yerine hiçbir yanlışı olmayan Amerikan şirketlerini, çalışanlarını ve çiftçileri tehdit ediyor. Bu nedenle yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacak 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün belirlenmesi direktifini verdim" açıklaması yaptı. ABD'nin açıklamalarına dün Çin'den bir cevap geldi. Pekin, Donald Trump'ı şantaj yapmakla suçladı ve aynı şekilde misilleme yapılacağı konusunda uyardı. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan sert açıklamada, "Eğer ABD yeni listeler yayınlamaya devam ederse, Çin de hem nicelik hem de niteliksel kararları devreye sokacaktır" denildi.
PİYASA ETKİLENDİ
Donald Trump'ın kararının ardından Asya'da endeksler, Çin hisselerine gelen sert satışların etkisiyle 4 ayın en düşük düzeylerine geriledi. Gelişen ülke borsaları 6 ayın en düşük seviyesine indi. Türkiye'de ise BIST 100 düşüş yaşadı ancak daha sonra artıya geçti. Güne 4.70 liradan başlayan dolar ise, açıklamaların ardından dün gün içinde 4.76 liraya kadar yükseldi. Dolar günü ise 4.7520 lira seviyesinden tamamladı.
PİYASA ETKİLENDİ
Donald Trump'ın kararının ardından Asya'da endeksler, Çin hisselerine gelen sert satışların etkisiyle 4 ayın en düşük düzeylerine geriledi. Gelişen ülke borsaları 6 ayın en düşük seviyesine indi. Türkiye'de ise BIST 100 düşüş yaşadı ancak daha sonra artıya geçti. Güne 4.70 liradan başlayan dolar ise, açıklamaların ardından dün gün içinde 4.76 liraya kadar yükseldi. Dolar günü ise 4.7520 lira seviyesinden tamamladı.
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