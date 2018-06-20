Türkiye limanları kruvaziyer gemilerin gözdesi oldu. Son olarak Bahama bandıralı 'Silver Whisper' adlı kruvaziyer, Marmaris'e geldi. Kruvaziyer, ABD ve İngiliz vatandaşlarından oluşan 392 yolcusu ve 290 kişilik mürettebatıyla Marmaris Limanı'na yanaştı. Yolcular, gümrükteki işlemlerinin ardından Marmaris kapalı çarşısı ve yat limanını gezdi. Turistlerin alışveriş yapması bölge esnafını da mutlu etti.
Rota Türkiye
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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