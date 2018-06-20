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Emeklinin mı artacak

İlk 5 aylık un yüzde 6.39 çıkmasıyla emeklilerin mı için tahminler yükselirken; maaşla birlikte ek ödeme de artacak

Emeklinin zammı artacak
Yaklaşık 12.3 milyon emekli mına kilitlendi. Zam oranı için yılın ilk yarısının enflasyon verisi bekleniyor. Ancak İlk 5 aylık un yüzde 6.39 çıkması, emeklilerin Temmuz zammına ilişkin tahminleri yükseltti. emeklilerinin zammının yüzde 7-7.5, memur emeklilerinin ise yüzde 6.5-7 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahminler ise zam oranının SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 7.27, memur emeklilerinde yüzde 6.77 olabileceğini ortaya koyuyor.

NASIL DEĞİŞECEK?
Temmuz'da maaşlarla birlikte ek ödeme de yükselecek. Halen maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere her ay yüzde 5 oranında, üstünde olanlara ise yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Temmuz'da ek ödeme, yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak. Ek ödemede yaşanan artış, emeklinin toplam zammını yükseltecek. Örneğin; halen maaşı 2 bin 500 lira olan emekliye 100 lira da ek ödeme veriliyor. Emeklinin eline 2 bin 600 lira geçiyor. Eğer Temmuz zammı yüzde 7.27 olursa, emeklinin maaşı 2 bin 681 lira 75 kuruşa yükselecek. Bu emeklinin ek ödemesi ise 107,27 liraya çıkacak. Emeklinin eline geçen para 189 lira artışla 2 bin 789 liraya ulaşacak. Ayrıca emekliler, vergi iadesinin yerini alan ek ödemede oranların düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Emekliler, bunun için Çalışma ve Maliye bakanlıklarından gelecek yanıtı bekliyor.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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