Emeklinin zammı artacak

Yaklaşık 12.3 milyon emekli Temmuz zammına kilitlendi. Zam oranı için yılın ilk yarısının enflasyon verisi bekleniyor. Ancak İlk 5 aylık enflasyonun yüzde 6.39 çıkması, emeklilerin Temmuz zammına ilişkin tahminleri yükseltti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 7-7.5, memur emeklilerinin ise yüzde 6.5-7 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahminler ise zam oranının SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 7.27, memur emeklilerinde yüzde 6.77 olabileceğini ortaya koyuyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Temmuz'da maaşlarla birlikte ek ödeme de yükselecek. Halen maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere her ay yüzde 5 oranında, üstünde olanlara ise yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Temmuz'da ek ödeme, yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak. Ek ödemede yaşanan artış, emeklinin toplam zammını yükseltecek. Örneğin; halen maaşı 2 bin 500 lira olan emekliye 100 lira da ek ödeme veriliyor. Emeklinin eline 2 bin 600 lira geçiyor. Eğer Temmuz zammı yüzde 7.27 olursa, emeklinin maaşı 2 bin 681 lira 75 kuruşa yükselecek. Bu emeklinin ek ödemesi ise 107,27 liraya çıkacak. Emeklinin eline geçen para 189 lira artışla 2 bin 789 liraya ulaşacak. Ayrıca emekliler, vergi iadesinin yerini alan ek ödemede oranların düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Emekliler, bunun için Çalışma ve Maliye bakanlıklarından gelecek yanıtı bekliyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Temmuz'da maaşlarla birlikte ek ödeme de yükselecek. Halen maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere her ay yüzde 5 oranında, üstünde olanlara ise yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Temmuz'da ek ödeme, yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak. Ek ödemede yaşanan artış, emeklinin toplam zammını yükseltecek. Örneğin; halen maaşı 2 bin 500 lira olan emekliye 100 lira da ek ödeme veriliyor. Emeklinin eline 2 bin 600 lira geçiyor. Eğer Temmuz zammı yüzde 7.27 olursa, emeklinin maaşı 2 bin 681 lira 75 kuruşa yükselecek. Bu emeklinin ek ödemesi ise 107,27 liraya çıkacak. Emeklinin eline geçen para 189 lira artışla 2 bin 789 liraya ulaşacak. Ayrıca emekliler, vergi iadesinin yerini alan ek ödemede oranların düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Emekliler, bunun için Çalışma ve Maliye bakanlıklarından gelecek yanıtı bekliyor.
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