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Arap bereketi

Arap bereketi
Yılbaşından bu yana 'a çoğunluğu Körfez ülkelerinden gelen yabancı sayısının 100 bini geçtiği belirtildi. Trabzon'da Haziran ayı itibariyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'leri bulurken, önümüzdeki süreçte bu oranın yüzde 100 olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten Trabzon'a direkt uçak seferlerin başlamasının ardından, önceki gün de 'nden Trabzon'a direkt uçak seferleri başladı. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, bu yılki hedeflerinin 3 milyon turist olduğunu belirtti. Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nden de Trabzon'a direkt uçak seferlerinin başladığını kaydeden Ayvazoğlu, otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'lerde olduğunu söyledi.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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