Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenleme ile üniversite öğretim görevlilerinin maaşı bundan sonra döner sermayeden değil merkezi bütçeden ödenecek. Maliye Bakanlığı, 43 devlet üniversitesinin 2015 sonrası 31 Aralık 2017 tarihine kadar birikmiş 3.8 milyar liralık sağlık borcunu ilaç ve medikal firmaları ile yaptığı iskontolu anlaşma ile 2.5 milyar lira olarak ödeyecek. 27 Haziran tarihinde tamamlanacak ödeme ile birlikte üniversitelerin bu tarihten önceki borçları silinecek.
Sağlık borcunu Maliye ödeyecek
Etiketler: Maliye Bakanlığı , borç , sağlık borcu
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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