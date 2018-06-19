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nu Maliye ödeyecek

Sağlık borcunu Maliye ödeyecek
Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenleme ile üniversite öğretim görevlilerinin maaşı bundan sonra döner sermayeden değil merkezi bütçeden ödenecek. , 43 devlet üniversitesinin 2015 sonrası 31 Aralık 2017 tarihine kadar birikmiş 3.8 milyar liralık nu ilaç ve medikal firmaları ile yaptığı iskontolu anlaşma ile 2.5 milyar lira olarak ödeyecek. 27 Haziran tarihinde tamamlanacak ödeme ile birlikte üniversitelerin bu tarihten önceki ları silinecek.
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