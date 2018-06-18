Nisan 2018 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 136 bin 139 kişi bulunuyor. Bu mudilerin toplam mevduatı ise 907 milyar 986 milyon lira. Milyonerlerin hesabında yaklaşık 3.6 milyar liralık altın, 446 milyar liralık döviz, 458 milyar liralık da Türk Lirası cinsinden para bulunuyor. Bankalardaki 3.6 milyar liralık altının büyük bir kısmı, gerçek kişilerin hesabında tutuluyor. Gerçek kişilerin hesabında 2 milyar 786 milyon liralık altın bulunuyor.
Milyonerler altın seviyor
Etiketler: Türkiye , altın , Milyonerler
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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