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seviyor

Milyonerler altın seviyor
Nisan 2018 itibarıyla 'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 136 bin 139 kişi bulunuyor. Bu mudilerin toplam mevduatı ise 907 milyar 986 milyon lira. in hesabında yaklaşık 3.6 milyar liralık , 446 milyar liralık döviz, 458 milyar liralık da Türk Lirası cinsinden para bulunuyor. Bankalardaki 3.6 milyar liralık altının büyük bir kısmı, gerçek kişilerin hesabında tutuluyor. Gerçek kişilerin hesabında 2 milyar 786 milyon liralık altın bulunuyor.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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