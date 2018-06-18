Enerjide kadın yönetici atağı

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak için başlattığı çalışmaya, akaryakıt istasyonu sahipleri de kadın girişimcilere destek projesiyle katıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkan Yardımcısı Aslı Çelik Yaman'ın yönetiminde kadın girişimci ve yöneticilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmesi için çalışma başlatıldı. Yaman, yaklaşık 13 bin istasyonun yüzde 26'sında kadın personel çalıştığını ve 100 istasyonun kadınlar tarafından yönetildiğini, rakamı artıracaklarını söyledi.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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