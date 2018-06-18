13 milyon haneye büyük fırsat

Kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefleniyor. Düzenleme, 31 Aralık 2017 tarihinden önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor. Başvurular 8 Haziran itibariyle başladı ve 31 Ekim'e kadar devam edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; ilk 8 günde toplam 448 bin 234 başvuru yapıldı. Başvurular, yapı maliklerinden herhangi biri veya vekili tarafından yapılabiliyor. İşte İmar Barışı ile ilgili merak edilenler...
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurulacak. Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak. Başvuru tarihi 31 Ekim 2018'de bitecek, hükümet gelen taleplere göre bu süreyi 1 yıl daha uzatabilecek. İmar Barışı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak.
HANGİ BİNALARI KAPSIYOR?
İmar Barışı'ndan en çok yararlanacak ilin İstanbul, ilçenin ise Güngören olması bekleniyor. Güngören ilçesinde 288 bin adet, Esenler ilçesinde 285 bin adet ve Üsküdar ilçesinde 208 bin adet ruhsatsız yapı stoğu var. Büyükşehirler başta olmak üzere yapılmış ve bir türlü kullanım, ruhsat ve imar izni alamamış tahminen 12-13 milyon civarında konut bulunuyor. İmar Barışı bu konutların tamamını kapsayacak.
BEDEL NASIL BELİRLENECEK?
Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında bedel alınacak.
İMARSIZ YAPILARA TAPU VERİLECEK Mİ?
İmarsız, kaçak yapılara normal bir tapu değil, bir kayıt belgesi verilecek.
YAPI KAYIT BELGESİNİN VATANDAŞA NE YARARI VAR?
İmar Barışı ile iskansız yapılar kayıt altına alınarak iskan verilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.
E-DEVLET'TEN KOLAY BAŞVURU
PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www. turkiye.gov.tr" adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait sayfaya erişebiliyor. Söz konusu sayfaya erişen yapı sahipleri, 'İmar Barışı Başvuruları' bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri sisteme girerek başvurularını tamamlıyor.
YARIN: NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurulacak. Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak. Başvuru tarihi 31 Ekim 2018'de bitecek, hükümet gelen taleplere göre bu süreyi 1 yıl daha uzatabilecek. İmar Barışı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak.
HANGİ BİNALARI KAPSIYOR?
İmar Barışı'ndan en çok yararlanacak ilin İstanbul, ilçenin ise Güngören olması bekleniyor. Güngören ilçesinde 288 bin adet, Esenler ilçesinde 285 bin adet ve Üsküdar ilçesinde 208 bin adet ruhsatsız yapı stoğu var. Büyükşehirler başta olmak üzere yapılmış ve bir türlü kullanım, ruhsat ve imar izni alamamış tahminen 12-13 milyon civarında konut bulunuyor. İmar Barışı bu konutların tamamını kapsayacak.
BEDEL NASIL BELİRLENECEK?
Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında bedel alınacak.
İMARSIZ YAPILARA TAPU VERİLECEK Mİ?
İmarsız, kaçak yapılara normal bir tapu değil, bir kayıt belgesi verilecek.
YAPI KAYIT BELGESİNİN VATANDAŞA NE YARARI VAR?
İmar Barışı ile iskansız yapılar kayıt altına alınarak iskan verilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.
E-DEVLET'TEN KOLAY BAŞVURU
PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www. turkiye.gov.tr" adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait sayfaya erişebiliyor. Söz konusu sayfaya erişen yapı sahipleri, 'İmar Barışı Başvuruları' bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri sisteme girerek başvurularını tamamlıyor.
YARIN: NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
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