Her yıl Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na çok sayıda Türk vatandaşı geçiş yaparken, bu bayram Ayvalık'a Yunan turist akını yaşandı. Ege'deki adalardan alışveriş için gelen Yunan turist, yoğunluğa neden oldu. Ayvalık'taki semt pazarına akın eden yüzlerce Yunan vatandaşı, filelerini doldurup evlerine döndü. Jale Turizm temsilcisi Fatih Jale, "Euronun yüksek olması nedeniyle tüm alışverişlerini Ayvalık'tan temin etmek isteyen Midilli halkı feribotları doldurmaya başladı. O kadar çok alışveriş yapıyorlar ki, feribotta adeta oturacak yer kalmıyor. Şimdilerde inşaat malzemesi, çelik kapı, seramik, mobilya gibi ürünlere yöneldiler. En çok da giyim eşyalarını tercih ediyorlar" dedi.konuştu.
Yunanlılar alışverişe akın etti
Etiketler: Balıkesir , Yunanistan , turist
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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