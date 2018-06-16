Yatırımcının rotası Türkiye

AK Parti, son 16 yılda 28 bin yeni teşvik belgesi ile rekora imza attı. Bunların 13 binini sıfır fabrika yatırımı oluştururken, var olan yatırımların kapasitesi büyütüldü, aynı dönemde Türkiye 195 milyar doların üzerinde yatırım çekti. Türkiye, 2023'e kadar 250 milyar dolarlık yatırım hedefine kararlı şekilde gidiyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, algı operasyonlarına karşın yatırımcının Türkiye'den vazgeçmediğini vurgulayarak, "Türkiye'ye para getiren, yatırım yapan kazansın istiyoruz. Önlerinde tek bir engel bırakılmayacak. Piyasalar da seçim sonrası güçlü bir hükümet bekliyor. 24 Haziran birçok meselenin ilacı olacak" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'ekonomik istikrarın sigortası' olduğunu vurgulayan Ağbal, "Piyasalar seçim sonrası Erdoğan başkanlığında güçlü bir hükümet bekliyor. Türkiye'ye parasını getiren, yatırım yapan kazanacak. Suni algı operasyonuna karşın küresel yatırımcı Türkiye'den vazgeçmiyor" diye konuştu.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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