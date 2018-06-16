VESTEL, Teknoloji Akademisi Projesi ile TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği tarafından dağıtılan Öğrenme ve Gelişim Ödülleri'nde altın ödülü kazandı. En İyi Eğitim ve Gelişim Programı kategorisinde ödül alan proje, 4 yıldır oy birliği ile birinci seçilen ilk proje oldu. Aynı organizasyonda Vestel Perakende Akademisi de 'Mükemmellik Pusulası' uygulaması ile gümüş ödülü kucakladı.
VESTEL iki ödül birden kazandı
Etiketler: Vestel Perakende Akademisi , Gelişim Ödülleri , Gelişim Programı
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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