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VESTEL iki ödül birden kazandı

VESTEL iki ödül birden kazandı
VESTEL, Teknoloji Akademisi Projesi ile TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği tarafından dağıtılan Öğrenme ve 'nde altın ödülü kazandı. En İyi Eğitim ve Gelişim Programı kategorisinde ödül alan proje, 4 yıldır oy birliği ile birinci seçilen ilk proje oldu. Aynı organizasyonda Vestel Perakende Akademisi de 'Mükemmellik Pusulası' uygulaması ile gümüş ödülü kucakladı.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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