Maaş reformu

Hükümet 'kamu yönetimi, bürokratik yapı, yürütmenin denetimi, personel rejimini' yeniden yapılandırılıyor. Seçimlerin ardından, Türkiye'nin 2019- 2023 Kalkınma Planı yaşama geçirilecek. Kamu personelinin verimliliğinin artırılması amacıyla etkin bir performans sistemi oluşturulacak. Yürütmenin yeniden yapılandırılması ile daire başkanlığı statüsünden sonra gelen tüm bürokratik yapı yeniden düzenlenecek. Kıdemler arası ücret dengesizliği giderilecek, statü, ücret, çok başlı yönetim gibi temel sorunlar çözülecek, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi performansa dayalı ücret modeli getirilecek. Tüm meslek grupları için hakkaniyetli bir ücret dengesi oluşturulacak. Bütün kurumlardaki farklı unvanlarda ek gösterge tazminat sistemi de bütün boyutlarıyla yeniden değerlendirmeye alınacak. Ödemeler ile sosyal haklar çalışanlar lehine yeniden değerlendirmeye alınacak. Taşeron sistemi sona erdiği için yeni dönemde kamuya personel alımı kadrolu işçi şeklinde yapılacak. Alımları İŞKUR gerçekleştirecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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