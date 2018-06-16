Katılım bankalarının net kârı bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 56.1 artarak 514 milyon 433 bin liraya, aktif büyüklüğü de yüzde 4.3 yükselişle 166 milyar 880 bin liraya ulaştı. Katılım bankalarının öz kaynakları da Mart sonu itibarıyla 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7.8 artarak 14 milyar 703 milyon lirayı aştı. En fazla net kârı 203 milyon 88 bin lira ile Kuveyt Türk elde etti.
Katılımda kâr artışı yüzde 56
Etiketler: banka , Kuveyt Türk
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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