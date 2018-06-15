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Dünyanın yatırım üss��

Dünyanın yatırım üssü
ÇİN'in kapıları, artan pazar erişimi, yatırım ikliminde iyileşme, fikri mülkiyet haklarının (FMH) daha iyi korunması, düşük gümrük tarifeleri ve genişleyen ithalat ile dünyaya daha da açılacak. Yönetim hizmetleri danışmanlık şirketi EY'in Büyük biriminin yönetici ortağı ve EY Çin'in Başkanı Albert Ng, ABD'de düzenlenen Penn Wharton Çin Zirvesi 2018'de bir panelde konuştu. China Today Türkiye Dergisi'nde yer alan habere göre; Ng, yükselen korumacılığa rağmen 'küreselleşme Çin'de durmayacak' dedikten sonra Çin'in küreselleşmede kilit bir rol oynamayı sürdüreceğini ifade etti. Ng, ülkenin son yıllarda yaptığı dış yatırımların büyüme oranını gölgede bıraksa da Çin'de doğrudan yabancı yatırımların (DYY) yüksek bir seviyede seyrettiğinin göz ardı edilemeyeceğinin altını çizdi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından Ocak ayında yayımlanan rapora göre, Çin'e DYY girişi 2017 yılında 144 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

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