500 bin gence 1.603 lira maaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu gençlere yaz döneminde asgari ücretle iş imkanının ayrıntıları netleşti. "Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı" kapsamında her yıl 100 bin, 5 yılda 500 bin üniversiteli gence 3 aylık yaz döneminde çalışma fırsatı verilecek. Gençler yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği, ağaç dikimi gibi işler yaparak cep harçlığı biriktirecek bir yandan da toplum yararına çalışmış olacak. Gençlere 1 aylık hizmetleri sonunda net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Gençlerimizin ilk sigortalılık başlangıçlarını kamu yararına yapmış oldukları hizmetler vesilesiyle olmasını amaçladığımız yeni bir İŞKUR programı olacak. 7 milyon üniversite öğrencisi için bulunmaz fırsat olacak" dedi. Gençlerin sigortalarının 18-25 yaş arasında başlayacağını belirten Sarıeroğlu, şöyle konuştu: "Burs ve kredi imkanlarımız var, aylık olarak asgari ücret üzerinden de katkımız olacak. 3 ay boyunca bu programdan faydalanmış olacaklar. 3 ay boyunca aldıkları ücret, bir sene boyunca burs ve kredi imkanlarından aldıklarından daha yüksek bir miktara tekabül ediyor."
KUPON MODELİ BAŞLIYOR
Nitelikli istihdam için 10 bin liralık kupon modeli de Temmuz ayı itibariyle başlıyor. Bakan Sarıeroğlu, "Gençlerimizin mevcut niteliklerini artırarak ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim vereceğiz" dedi.
KUPON MODELİ BAŞLIYOR
Nitelikli istihdam için 10 bin liralık kupon modeli de Temmuz ayı itibariyle başlıyor. Bakan Sarıeroğlu, "Gençlerimizin mevcut niteliklerini artırarak ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim vereceğiz" dedi.
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