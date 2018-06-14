Zengin çıkarma

'Ultra lüks' olarak tanımlanan sınıfta hizmet veren Silver Muse isimli kruvaziyer gemisi, 560 ABD'li yolcusu ve 410 personeliyle dün Türkiye'ye geldi. Aydın'ın Kuşadası limanına yanaşan gemiden inen turistler Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Kuşadası Çarşısı'nı gezdi. Kuşadası Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyer sektörünün en yeni gemilerinden olan Silver Muse'un Akdeniz yolculuğunda Kuşadası'nı da uğrak yaptığını belirtti. Ultra lüks olarak tanımlanan 40 bin 700 groston ağırlığında ve 12 katlı gemide üst gelir grubundan insanların tatillerini geçirdiğini anlatan Güngör, "Kuşadası Limanı'na 2018'in ilk çeyreğinde 40 gemi seferi gerçekleşti. Sezon sonuna kadar 100 gemi seferi daha gerçekleşecek. 2019 yılında yolcu sayısı ve kapasitede artış yaşanacak. 2020 yılında kruvaziyer sektörü daha da hareketlenecek. Kuşadası Limanı dünya devlerine ev sahipliği yapacak" dedi.





560 AMERİKALI MİLYONER GELDİ

Üst gelir grubundan 560 Amerikalı, dün Kuşadası'nı ve tarihi yerleri gezdi. Turistlerin alışveriş de yaptığı ifade edildi.