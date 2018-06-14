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Yaşlıya bin 601 TL

Yaşlıya bin 601 TL
65 yaş aylığı alan 581 bin kişinin yüzü torba yasayla sağlanan yüzde 88 la güldü. Aylığın tutarı bu ay 265,79 liradan 500 liraya çıktı. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar da 797,28 liradan bin 500 liraya ulaştı. 65 yaş aylığına bir zam da Temmuz ayında olacak. maaşlarındaki yükselişle, 65 yaş aylığı yine artacak. tahminlerine göre memur zammı yüzde 6.77'yi bulacak. Bu tahmin gerçekleşirse, yaşlılık aylığı 533,85 liraya, 3 ayda bir ödenen tutar da bin 601 lira 55 kuruşa yükselecek. Eylül ayı itibariyle de ödeme aylık olarak yapılacak.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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