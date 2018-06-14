Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüyen Türkiye, ikinci çeyreğe de hızla başladı. TÜİK verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinin ilk ayı olan Nisan'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artarken, ciro endekslerinde de yükseliş devam etti. Sanayi üretimi Nisan'da, takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık bazda yüzde 6.2 artarken, arındırılmamış olarak ise yüzde 5.1 artış kaydetti. Nisan'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.3 arttı.
Sanayide çarklar hızlı dönüyor
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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