349 gazi ve şehit yakını atandı

Çalışma Bakanlığı'nın duyurusuna göre; Aile Bakanlığı'nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilen 349 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, Devlet Personel Başkanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 349 istihdam hakkı sahibinden, 59'u mühendis, sosyolog, avukat, diş tabibi, hemşire, öğretmen olarak atandı.