Yollara düşüyoruz

Ramazan Bayramı tatili başlıyor. Kimi vatandaşlar bugün akşam, kimileri de yarın yollara düşecek. Tatil süresinin kısa olmasına rağmen milyonlarca vatandaşın adeta göç etmesi bekleniyor. Kimi vatandaşlar memleket ziyaretini kimileri de Ege ve güney sahillerini tercih ediyor. Bu yüzden sahil kesimi otelleri neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştı; uçak, otobüs, tren ve vapur seferlerinde ise sayılı bilet kaldı. Çoğu otobüs firması da ek sefer koyarak yoğunluğu karşılamaya çalışıyor.
TESİSLER DOLUYOR
Turizmciler bayramda doluluğun yüzde 100'e ulaşmasını beklerken, son dakikacıları uyardı: "Yer ayırtmadan otellere gitmeyin. Çünkü kapıda kalma ihtimaliniz yüksek. Hareketlilik iki hafta önceden başladı. Sahil kesimindeki otellerin çoğu dolmak üzere." Ulaştırma sektöründe de aylar öncesinden rezervasyonlar başladı. Bir ay öncesine göre uçak bilet fiyatlarında ortalama artışın 100 lirayı bulduğu gözlendi.
KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSIZ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ramazan Bayramı tatili süresince, yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar hariç Karayolları Genel Müdürlüğü'nce (KGM) işletilen otoyollarla köprülerin ücretsiz olacağını söyledi. Ramazan Bayramı tatilinin 14 Haziran itibarıyla başladığını, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyleyen Arslan, karayolları başta olmak üzere, demiryolu, denizyolu ve havayollarında tüm önlemleri aldıklarını vurguladı.
TOPLU TAŞIMA % 50 İNDİRİMLİ
İstanbul'da toplu taşıma araçları 15, 16 ve 17 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı boyunca yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek.
TESİSLER DOLUYOR
Turizmciler bayramda doluluğun yüzde 100'e ulaşmasını beklerken, son dakikacıları uyardı: "Yer ayırtmadan otellere gitmeyin. Çünkü kapıda kalma ihtimaliniz yüksek. Hareketlilik iki hafta önceden başladı. Sahil kesimindeki otellerin çoğu dolmak üzere." Ulaştırma sektöründe de aylar öncesinden rezervasyonlar başladı. Bir ay öncesine göre uçak bilet fiyatlarında ortalama artışın 100 lirayı bulduğu gözlendi.
KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSIZ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ramazan Bayramı tatili süresince, yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar hariç Karayolları Genel Müdürlüğü'nce (KGM) işletilen otoyollarla köprülerin ücretsiz olacağını söyledi. Ramazan Bayramı tatilinin 14 Haziran itibarıyla başladığını, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyleyen Arslan, karayolları başta olmak üzere, demiryolu, denizyolu ve havayollarında tüm önlemleri aldıklarını vurguladı.
TOPLU TAŞIMA % 50 İNDİRİMLİ
İstanbul'da toplu taşıma araçları 15, 16 ve 17 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı boyunca yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek.
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