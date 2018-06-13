İkramiye her yıl verilecek

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2 Haziran'da başvuruları almaya başladıkları vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında önceki gün itibarıyla 99 bin 124 kişinin müracaatta bulunduğunu söyledi. Emeklilere biner lira ikramiyeye de değinen Sarıeroğlu, "Bundan sonra her sene hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemelerini gerçekleştireceğiz. Bu sürekli olarak uygulamaya konulan yeni bir model. Emeklilere bin lira veriliyor. Ölüm aylığı alan sigortalılarımızın hak sahiplerine ise ölüm aylığı bağlanma oranlarıyla aynı şekilde emekli ikramiyesi yatırılıyor" şeklinde konuştu.