Bereket Döner’den babalara 5 bin lira

Bereket Döner, Babalar Günü kapsamında 5 bin lira ödüllü yarışma düzenliyor. Babalar 30 Haziran'a kadar Bereket Döner'le hazırlayacakları lezzetleri #babalarmutfakta #bereketdoner hashtagleri ile paylaşarak yarışmaya katılabiliyor. Babaların 1 dakikalık video veya aşamaları gösteren 5 adet fotoğraf çekmeleri gerekiyor. Bereket Döner Global Marka Danışmanı Buket Yılmazer, "Amacımız ailelerin birlikte keyifli zaman geçirmelerini sağlayarak mutluluklarına ortak olmak. Kazananı 5 bin lira hediye çeki bekliyor. Yarışmada dereceye girenleri de aileleri ile restoranlarımızda ağırlayacağız" dedi.